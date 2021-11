Raposa busca recuperação

CB Correio Braziliense

(crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro)

O Cruzeiro viu a chance de acesso praticamente desaparecer ao ser derrotado na rodada passada. Hoje, às 19h, os mineiros miram a recuperação contra o Vila Nova, no Independência.

Os donos da casa passam a mirar também o afastamento da zona de rebaixamento. Com 39 pontos, o Cruzeiro ainda não escapou do risco de degola. O abatimento foi notório após a derrota para o Remo. O foco do Cruzeiro passa a ser a manutenção na Série B e a formação do elenco para a próxima temporada.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve permanecer no cargo e pode iniciar a avaliação dos jogadores nas rodadas finais do campeonato.

Do outro lado, o Vila Nova vem embalada pela série de resultados positivos. Os goianos ainda mantêm o sonho do acesso. Uma vitória vai fazer o Vila Nova se aproximar do G-4. Com isso, os visitantes vão em busca de uma arrancada na competição.