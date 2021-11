após invencibilidade, Vasco volta a oscilar

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

A reação sob o comando de Fernando Diniz deu lugar à oscilação no Vasco. E em um momento crucial da Série B. A derrota para o CSA, em São Januário, na sexta-feira, foi um balde de água fria. O Gigante da Colina está cada vez mais pressionado.

Diniz começou a trajetória à frente do Vasco com uma invencibilidade de cinco jogos, sendo três vitórias seguidas. Esta sequência fez o Vasco retomar o fôlego e voltar a se animar na briga pelo acesso.

Entretanto, a partir da derrota para o Sampaio Corrêa, as coisas voltaram a se complicar. Neste recorte, são quatro jogos, com apenas uma vitória, um empate e duas derrotas.

Após perder para o Sampaio, o Vasco deu a resposta na rodada seguinte e derrubou o líder Coritiba, em São Januário. Entretanto, na sequência, depois de abrir 2 X 0, amargou um empate com Náutico, nos Aflitos. Como não conseguiu reagir contra o CSA, o Gigante da Colina viu a pressão aumentar.

Assim, o peso do duelo com o Guarani, um rival direto na briga pelo acesso, ficou maior. O Vasco vai precisar dar resposta e superar um retrospecto ruim ao longo desta Série B. O Gigante da Colina tem apenas a 12ª campanha como visitante no torneio.

O Vasco conquistou 17 pontos fora de casa - são quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas. A seis pontos do G-4, o Gigante da Colina precisa melhorar o desempenho como visitante. Nesta quinta-feira, o clube carioca visita o Guarani, no Brinco de Ouro.

Com 47 pontos, o Vasco ocupa a oitava colocação da Série B, a seis pontos do Goiás, quarto colocado. Já o Guarani é o sexto lugar, com 49 pontos.