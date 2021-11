Encontro com a torcida

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/LNB)

A terça-feira terá um gosto diferente para o Cerrado Basquete. Uma das representantes do Distrito Federal no Novo Basquete Brasil (NBB), a equipe verde tem um encontro inédito marcado com o seu torcedor, em seu segundo compromisso na competição nacional. A partida diante do Pinheiros, às 20h45, no Ginásio da Asceb, na 904 Sul, será a primeira do time sob o olhar e os gritos de incentivo dos fãs candangos, desde o início da jornada na elite da modalidade.

Isso porque a temporada 2020/21 foi disputada no formato de "bolhas" e com portões fechados, o que impediu o primeiro contato entre o Cerrado e sua torcida no principal torneio do basquete brasileiro.

Contando jogos como mandante e visitante, o Verdão disputou 14 partidas no Ginásio da Asceb. O desempenho, porém, não foi dos melhores. Nos compromissos, os candangos tiveram 12 tropeços e apenas duas vitórias, o equivalente a pouco mais de 14,28% de aproveitamento. Coincidentemente, os dois triunfos verdes no palco da capital federal vieram sem o status de dono da casa. Ao superar a Unifacisa e o grande rival da cidade, o BRB/Brasília, a equipe atuou como visitante.

Os números do Cerrado na temporada passada, em Brasília, mostram o grande impacto gerado pela ausência dos torcedores à beira da quadra. Mas a campanha em 2021/22 tende a ser diferente. Com o avanço da vacinação na capital, os ginásios estão autorizados a receber até 50% de sua capacidade máxima, o que empolga a equipe e cria expectativas para um desempenho superior ao do último NBB.

"Com a volta do público aos ginásios, acreditamos que será uma temporada melhor, pois os torcedores são a alma do jogo. A torcida do Cerrado é muito íntima e apaixonada pelo time e, com essa força, eles serão o nosso sexto jogador", declarou o diretor do Cerrado Basquete, Felipe Bretas.

Na expectativa para o retorno do público, o Cerrado criou uma promoção para atrair seus fãs até as arquibancadas. Todos que forem ao Ginásio da Asceb para acompanhar a estreia do time em casa irão pagar R$ 20,00 pela meia-entrada. Serão disponibilizados 506 ingressos.

Conforme decreto do GDF, 506 pessoas poderão acompanhar a equipe de perto, mediante comprovação de imunização completa contra covid-19, com no mínimo 15 dias de aplicação da segunda dose ou dose única, nos casos indicados. Outra alternativa é mediante a apresentação do resultado negativo para o coronavírus, através do exame RT-PCR.