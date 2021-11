Returno começa nesta terça-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Pau Barrena/AFP)

Oito jogos abrem, na tarde de hoje, o returno da fase de grupos da Liga dos Campeões e pode, inclusive, encaminhar os primeiro classificados para as oitavas de final do principal torneio de clubes do futebol europeu. Líderes de suas chaves com 100% de aproveitamento, Bayern de Munique e Juventus jogam em casa contra Benfica e Zenit, respectivamente, podendo se aproximar das vagas. Ambos jogam às 17h.

Os alemães estão nadando de braçada no grupo E. Nas primeiras três partidas, o time bávaro, um dos únicos a não contar com serviços de atletas brasileiros, não tomou um gol sequer. Contra o Benfica, por exemplo, venceu fora de casa, por 4 x 0. A Juventus está em situação parecida na chave H e também não foi vazada. Embora tenha um ataque menos letal comparado ao Bayern (12 x 5), também não vem tendo problemas no torneio da Europa.

Membro da mesma chave dos italianos, o Chelsea só não conseguiu vencer justamente a Juventus. Às 14h45, contra o Malmo, também pode ficar em situação favorável para seguir na Liga dos Campeões. Em situação mais embolada, mas na liderança do grupo F, o Manchester United de Cristiano Ronaldo pega a Atalanta, às 17h, em busca da terceira vitória seguida. O SBT transmite o jogo, ao vivo.

Entre os grandes com compromissos marcados para hoje, o Barcelona é quem mais está em apuros. Ocupando a terceira posição do grupo E, os catalães venceram apenas o Dínamo de Kiev, o time mais modesto do grupo. Às 17h, em novo encontro com os ucranianos, o time espanhol, ainda sem técnico após a demissão de Ronald Koeman na semana passada, mira a vitória para chegar ao confronto direto com o Benfica, na próxima rodada, em vantagem.

Outras três partidas de menor apelo completam o dia. Às 14h45, o Wolfsburg tenta a recuperação no grupo G contra o Salzburg. Pela mesma chave, o Seviila e Lille fazem confronto direto em busca da segunda posição, às 17h. No mesmo horário, mas pela chave F, o Villarreal recebe o Young Boys para se consolidar na briga por um lugar nas quartas de final do torneio europeu.