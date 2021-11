Reencontro de esperança

CB Correio Braziliense

A ferida causada pelo Athletico-PR no Flamengo ainda está aberta. Há seis dias, o time paranaense vencia, por 3 x 0, em pleno Maracanã, e eliminava os cariocas da Copa do Brasil. Hoje, às 16h, na Arena da Baixada, os clubes rubro-negros têm novo encontro marcado, desta vez em jogo atrasado da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O possível clima de revanche, porém, tem detalhes que vão além da rivalidade recente entre as duas equipes aflorada pelo mata-mata.

Para o Flamengo, o jogo não vale apenas a chance de dar o troco da derrota mais traumática da temporada. Também é um passo importante na briga pelo título nacional contra o Atlético-MG. Amanhã, o Galo também faz jogo atrasado contra o Grêmio. Depois disso, somente o rubro-negro terá compromissos adiados a cumprir: outros dois. Por isso, uma vitória é essencial para não enterrar a esperança amplificada após a vitória sobre o rival direto, no sábado. Hoje, a vantagem está em 10 pontos.

O novo duelo contra os paranaenses também abre a maratona de novembro do Flamengo. Nos próximos 30 dias, o rubro-negro terá, no mínimo, nove compromissos na agenda, oito deles pelo Brasileirão. A sequência tem seu auge no dia 27, quando o time carioca decide a Libertadores da América, contra o Palmeiras, no estádio Centenário, em Montevidéu. A média de partidas a cada três dias não permitirá nenhuma semana livre de treinos para o elenco do técnico Renato Gaúcho.

"Não vai mudar em nada a nossa maneira de trabalhar, até porque, pelo menos no meu pensamento, não é só nesse mês que vamos jogar a cada três dias. Estamos jogando há muito tempo, e a cada três dias uma decisão. Então, as pessoas não podem olhar só para frente, tem de olhar um pouco para trás. Tem pessoas inteligentes aqui dentro, temos trocado ideias. Estamos na briga pelo Brasileiro e, enquanto tiver chance, vamos brigar", garantiu o treinador rubro-negro.

Mais leve da pressão pós-eliminação, quando chegou, inclusive, a entregar o cargo de técnico, mas foi demovido da ideia e ganhou sobrevida após a vitória sobre o Atlético-MG. Contra o Furacão, Renato Gaúcho ainda precisa lidar com sua maior dor de cabeça dos últimos jogos: os desfalques. Em Curitiba, o Flamengo não terá Bruno Henrique, suspenso. Lesionados, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Diego e Filipe Luís também não são opções, assim como David Luiz, em etapa de transição para voltar aos gramados.

No Brasileirão, o Athletico-PR atravessa uma fase bem diferente da vivida na Copa do Brasil e na Sul-Americana, onde é finalista. No principal torneio do futebol brasileiro, o Furacão ocupa o meio da tabela. Mesmo sonhando com a Libertadores, o time paranaense não consegue deixar de ter pesadelos com a zona de rebaixamento. Atualmente, a diferença entre o G-9 e o Z-4 é de apenas quatro pontos.

Com isso, o técnico Alberto Valentim pensa na vitória para evitar possíveis complicações no mês. O time paranaense fará oito jogos, incluindo a final da Sul-Americana, em 20 de novembro, contra o Bragantino, também no estádio Centenário. Diante do Fla, o Furacão jogará com força máxima. O time deve ser o mesmo que venceu os cariocas na Copa do Brasil. "O Athletico-PR é o único time em três competições. Em algumas partidas, nós precisamos mudar todo o time, isso não é fácil. Mas, agora, temos 20 dias para a primeira final. Vamos focar no Brasileirão e recuperar os atletas fisicamente", destacou o treinador do time paranense.

Grêmio pode ser punido

Na penúltima colocação na tabela e às vésperas do clássico contra o Internacional, o Grêmio pode ter mais um problema para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A invasão de torcedores ao gramado da Arena Grêmio, depois da derrota para o Palmeiras, pode render ao clube a perda do mando de campo de uma a dez partidas.

Segundo consta no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a perda de mando pode variar entre uma a dez partidas, incluindo também uma multa em dinheiro de R$ 100 mil. A punição é definida com base na gravidade do episódio.

Na súmula do jogo em Porto Alegre, o árbitro Sávio Pereira Sampaio descreveu o episódio, o que pode complicar o caso gremista. Ele citou que torcedores gremistas acomodados na arquibancada norte invadiram o campo com "objetos não identificados" e "danificaram cabine do VAR, equipamentos de transmissão, microfones, painel de publicidade e de entrevista." O árbitro escreveu, também, que precisou se deslocar para o vestiário por questões de segurança e que só pôde acompanhar os atos de vandalismo pela internet.

Ontem, o procurador Ronaldo Piacente entrou com pedido liminar solicitando que o Grêmio passe a jogar com portões fechados na Arena. O documento pede, ainda, que o clube não tenha direito a cota de ingressos para os jogos como visitante até a decisão do tribunal.

Até o fim da competição, a equipe do técnico Vagner Mancini tem mais cinco jogos em casa: Fluminense, Bragantino, São Paulo, Atlético-MG e Flamengo.