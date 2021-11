Vale a liderança

CB Correio Braziliense

(crédito: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo terá uma chance real de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 19h, o clube carioca receberá o vice-lanterna Confiança, no Engenhão, no Rio, pela 33ª rodada. Além de vencer, o Botafogo terá que torcer por um tropeço do Coritiba.

Sem perder há quatro jogos, o time do técnico Enderson Moreira ocupa a vice-liderança com 56 pontos, a dois do Coritiba, que enfrentará o Operário no Couto Pereira. O Confiança, por outro lado, busca a reabilitação após cair diante do Londrina por 2 x 0. Os sergipanos estão em penúltimo lugar com 31 pontos.

"A expectativa de acesso vem rodada a rodada. Para o ano que vem, temos grande expectativa. Chance de o clube melhorar, conseguir coisas diferentes. Isso deixa o jogador mais motivado", disse o volante Barreto.

No Botafogo, Enderson Moreira não poderá contar com o meia Chay, um dos destaques do time. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito na rodada passada e não joga. Marco Antônio deve ficar com a vaga. No mais, nenhuma alteração.

"A gente torce para ele voltar logo, porque o campeonato não acabou e temos que vencer os jogos. Vamos tentar encaixar o jogo para sair com o resultado positivo", lamentou Barreto.

No Confiança, o técnico Luizinho Lopes pode escalar o veterano atacante Hernane Brocador, uma vez que Lohan não passa por uma boa fase. O volante Madison, por sua vez, está suspenso e deve ceder lugar a Vinícius Barba. Já Willians Santana volta de suspensão.

Outro jogo

No Couto Pereira, o Coritiba fará duelo paranaense contra o Operário para defender a liderança. Vindo de empate por 1 x 1 com o CRB, o Coritiba acumula 58 pontos. O Operário, por sua vez, emendou duas vitórias seguidas, sendo a última contra o Avaí (2 x 1), e se afastou da zona de rebaixamento, chegando ao 12º lugar com 41 pontos.