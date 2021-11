Juventus e Bayern avançam

CB Correio Braziliense

(crédito: Tobias Schwarz/AFP)

A Liga dos Campeões da Europa conheceu, ontem, os dois primeiros classificados para as oitavas de final da temporada 2021/2022. Mantendo os 100% de aproveitamento, Bayern de Munique e Juventus se classificaram para o mata-mata, com duas rodadas de antecedência. O dia de jogos também marcou o ressurgimento do Barcelona e Cristiano Ronaldo, mais uma vez, salvando o Manchester United no fim da partida.

Comandado por Lewandowski, o Bayern passeou em casa diante do Benfica de Jorge Jesus. Com a vitória, por 5 x 2, o time bávaro lidera com folga o grupo E. Na chave H, a Juventus também manteve o aproveitamento impecável ao ganhar do Zenit, por 4 x 2.

A derrota dos portugueses diante dos alemães foi positiva para o Barcelona. Afundado em crise, o time catalão teve um alento na má fase e, com a vitória sobre o Dínamo de Kiev, por 1 x 0, assumiu o segundo lugar do grupo E. Na caça aos italianos na chave H, o Chelsea também manteve a vice-liderança com uma vitória pelo placar mínimo contra o Malmo.

No grupo F, o Manchester United fez um novo jogo de intensidade contra a Atalanta e contou com Cristiano Ronaldo para não sair de campo derrotado. O português foi o autor dos dois gols no empate, por 2 x 2. O segundo saiu os acréscimos da etapa final. Com o resultado, os ingleses seguem na liderança do jogo, mas empatadas com o Vilarreal, que venceu o Young Boys, por 2 x 0.