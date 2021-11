Brasiliense busca semifinal

CB Correio Braziliense

O Brasiliense tenta, hoje, dar mais um importante passo na defesa do título da Copa Verde. Com a vantagem de jogar pelo empate, o Jacaré vai até o Mato Grosso para enfrentar o Nova Mutum, às 16h, no Estádio Valdeir Doilho Wons. A partida vale uma vaga nas semifinais do torneio regional.

Na última semana, no Estádio Defelê, na Vila Planalto, o Jacaré fez bom uso do fator casa e venceu o adversário, por 1 x 0. No quarto confronto da temporada entre os clubes (os outros dois foram pela Série D do Campeonato Brasileiro), qualquer igualdade é suficiente para fazer o time candango ficar entre os quatro melhores da Copa Verde pela segunda temporada seguida. O classificado enfrentará o vencedor de Aquidauanense e Vila Nova.

Na partida decisiva, o Jacaré não terá seu artilheiro. Afastado por questões médicas, o atacante Zé Love é a principal ausência do técnico Luan Carlos Neto. A expectativa é de que o goleiro Edmar Sucuri, fora da partida de ida devido a um choque na cabeça sofrido dias antes, retome a vaga.