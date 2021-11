Cartada decisiva

CB Correio Braziliense

O cada entrevista coletiva pós-jogo, seja em vitórias ou em derrotas do Flamengo, o discurso adotado pelo técnico Renato Gaúcho sobre a chance de conquista do título da Série A do Campeonato Brasileiro é o mesmo: ainda é possível e o time não jogará a toalha. Porém, o relógio - ou a sequência insana de jogos, incluindo a proximidade da final da Libertadores da América - vão apertando cada vez mais o sonho rubro-negro. Hoje, cumprindo mais uma rodada atrasada do torneio nacional, os cariocas enfrentam o Atlético-GO, às 21h30, no Maracanã, em uma carta importante na briga pela taça.

Na sequência normal da competição, todos os times ainda têm nove jogos pela frente. O número de compromissos pode parecer suficiente, mas, mesmo com duas partidas a menos, o Flamengo enfrenta outros problemas para tirar a diferença para o Atlético-MG. Hoje, os rubro-negros estão 12 pontos atrás. Enquanto o rival atravessa grande fase, os cariocas acumulam jogos questionáveis. Além disso, os problemas médicos mutilaram a equipe de Renato Gaúcho em meio a uma sequência de um jogo a cada três dias, em ritmo que seguirá até o fim da temporada.

No Brasileirão, o clube não utiliza o time ideal desde 3 de outubro, o Fla venceu o Athletico-PR, por 3 x 0. De lá para cá, desfalcada em momentos distintos de nomes como Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Filipe Luís, Diego e Everton Ribeiro, oscilou: ganhou três, empatou três e perdeu uma. "O Flamengo vem jogando a cada três dias. Os jogadores são seres humanos, eles cansam, não param de treinar, viajar e jogar sempre uma decisão. Sempre gente machucada, sempre gente suspensa, as opções vão diminuindo", lamentou Renato Gaúcho após o empate contra o Furacão.

No Maracanã, alguns problemas serão atenuados. Os zagueiros Rodrigo Caio e David Luiz têm chance de encarar o Atlético-GO. Bruno Henrique volta de suspensão. Os demais, seguem afastados do time. O caso de maior cuidado é o de Arrascaeta. Com o importante jogo contra o Palmeiras há pouco mais de três semanas, o clube adota cautela para ter o camisa 14 com 100% de condições para a final da Libertadores. Queimar etapas no Brasileirão, portanto, não é uma opção. Nos 30 dias sem o uruguaio, e com desfalques diversos, o Fla tem aproveitamento de 48,14%: 13 pontos em 27 possíveis.

Lutando para fugir da parte inferior da tabela, o Atlético-GO não perdeu para os cariocas em 2020 e quer manter o retrospecto recente para respirar na luta contra o rebaixamento. "Temos que respeitar o Flamengo. É um jogo importantíssimo até para nós. A gente busca grandes coisas na competição", ressaltou o volante Willian Maranhão.

Contas

O Flamengo tem um cálculo bastante complexo a cumprir para sonhar com o título. Além de ganhar os dois jogos atrasados - o último será contra o Grêmio, em data a ser definida -, o rubro-negro precisaria tirar seis pontos do Atlético-MG em 27 a serem disputados na competição nacional. A missão é ingrata tendo em vista o desempenho do Galo no primeiro turno. Na mesma sequência por vir os mineiros perderam somente quatro pontos.

Além de aguardar os tropeços do adversário, o Flamengo precisa melhorar o próprio retrospecto recente. Afinal, o rubro-negro precisa, antes de mais nada, ganhar os próximos compromissos para tentar manter a disputa em aberto. E Renato Gaúcho demonstra ciência disso. "Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu continuo acreditando, muito, no Brasileiro, da mesma forma que o meu time está", cravou.