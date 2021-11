Vasco minimiza chances de acesso

CB Correio Braziliense

(crédito: Thomaz Marostegan/Guarani FC)

O jogo entre Guarani e Vasco teve um roteiro de cinema, ontem, no Brinco de Ouro da Princesa. Com direito a pênalti para o cruzmaltino defendido por Rafael Martins, batido por Cano, e contra-ataque fatal, que acabou com gol de Pablo, o time campineiro entrou de vez na briga pelo acesso ao vencer o time dirigido por Fernando Diniz, por 1 x 0.

A vitória fez o Guarani colar no G-4. O time chegou aos 52 pontos, apenas dois a menos do que o Goiás (54), quarto colocado. O Vasco, por sua vez, perdeu chance de se aproximar da zona de acesso e praticamente selou sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, agora, com 47 pontos.

O jogo foi equilibrado e teve boas chances de gol desperdiçadas pelos dois lados e momentos de alta tensão, incluindo intervenção do VAR. O nervosismo era explicado pela necessidade de um bom resultado pelos dois clubes. O momento capital da partida no Brinco de Ouro da Princesa ocorreu a partir dos 42 minutos do segundo tempo, quando o árbitro de vídeo assinalou pênalti para o Vasco. Cano bateu mal e parou em Rafael Martins.

No contra-ataque, o time campineiro foi fatal. Riquelme errou no momento de cortar o ataque e a bola sobrou limpa para Pablo. O camisa 17 do Guarani venceu Lucão e garantiu o triunfo.

Cruzeiro

O Cruzeiro precisa reagir imediatamente ou corre o risco de terminar a 34ª rodada na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 21h30, o clube mineiro fará confronto direto diante do Londrina no Estádio do Café, no norte do Paraná. Os mineiros não vencem há quatro rodadas e empataram por 1 x 1 com o Vila Nova na partida passada.