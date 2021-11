Nos braços do povo

CB Correio Braziliense

(crédito: JOSE JORDAN / AFP)

Em 29 de outubro, na convocação da Seleção Brasileira para os compromissos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro, o que mais chamou a atenção não foi nenhum dos 23 nomes escolhidos por Tite para as últimas partidas do time canarinho em 2021, mas, sim, a ausência de um deles. Atravessando grande fase no Real Madrid, o atacante Vinícius Jr. ficou fora da lista inicial. Ontem, porém, o jogador revelado pelo Flamengo foi o escolhido para suprir a ausência de Roberto Firmino, cortado por lesão.

O departamento médico do Liverpool avaliou e comunicou que o camisa nove não terá condições de treino e de jogo nos próximos dias, o que inviabiliza a presença dele na Seleção. A brecha, porém, acabou sendo uma saída para Tite corrigir o que foi visto por muitos como uma injustiça na lista. Vinícius Jr. vem sendo um dos destaques do Real Madrid na temporada. No último compromisso dos merengues na Liga dos Campeões, na quarta-feira, o brasileiro se destacou com duas assistências para o francês Benzema garantir a vitória contra o Shakhtar Donetsk, por 2 x 1.

Após a apresentação de gala em território europeu, o atacante chegou a comentar, em entrevista à TNT Sports, que precisaria trabalhar ainda mais para voltar a vestir a amarelinha. "A gente fica triste, queremos sempre estar entre os melhores, na Seleção. O Tite, que é um grande treinador, fez sua escolha. Optou por eu ficar em casa. Acredito que eu tenho que trabalhar mais, fazer melhores jogos. Mesmo estando bem, mas o Brasil é muito difícil, pois tem muitos jogadores. Sei que no momento certo vai chegar. Espero jogar bem este mês, pois em janeiro já tem convocação. Meu sonho é jogar a Copa do Mundo. Estar na Seleção é um prazer imenso", destacou.

A convocação de Vini Jr. para a Seleção foi motivo de comemoração para os torcedores brasileiros. Ciente disso, o técnico Tite comentou a escolha. "Vinícius é um grande jogador, com potencial de crescimento impressionante, em um grande momento no clube, que concorre naqueles atletas, digamos assim, atacantes agressivos. Agudo, o ponta que vai para dentro", avaliou. "O desempenho e a oportunidade que Raphinha e Antony tiveram, foi um momento importante para a convocação, com todo o respeito nessa concorrência leal que a gente procura", justificou.

Eleito melhor jogador do clube merengue em outubro, Vini Jr. chega para disputar a posição com outros grandes concorrentes: Raphinha e Antony. Os atletas também vêm se destacando em seus clubes. Pelo Ajax, também na Liga dos Campeões, Antony deu três assistência na vitória do time holandês sobre o Borussia Dortmund, por 3 x 1. Mas o ex-Flamengo mostra que não sai atrás na briga. Na atual temporada, em 15 partidas pelo Real Madrid, o jogador de 21 anos marcou nove gols e ainda serviu os companheiros com cinco assistências.

Vaga próxima

Líder absoluto das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, a ser realizada entre novembro e dezembro de 2022, com 10 vitórias em 11 jogos, o Brasil está muito perto de confirmar mais uma participação na competição. O time canarinho volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe a Colômbia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Cinco dias depois, às 20h30, o esquadrão verde-amarelo vai até San Juan encarar a Argentina de Lionel Messi, no primeiro reencontro com os hermanos após o cancelamento do jogo de setembro. Virtualmente classificada para o Mundial, a Seleção Brasileira pode confirmar a vaga matematicamente com bons resultados nos dois compromissos.