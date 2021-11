CR7 apagado

CB Correio Braziliense

A manhã de sábado foi de clássico de Manchester pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. No Old Trafford, United e City se enfrentaram em partida dominada pela equipe de Pep Guardiola, que venceu por 2 x 0. O resultado só não foi mais elástico por grande atuação do goleiro David De Gea, principalmente na primeira etapa.

O resultado mantém o City na caça ao Chelsea, líder da Premier League. No momento, a equipe soma 23 pontos, enquanto o United tem agora 17, na briga para entrar no G4.