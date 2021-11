Inter malvado

CB Correio Braziliense

Após quatro rodadas de jejum, o Internacional reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro, ontem. No Estádio Beira-Rio, com gol de cabeça anotado por Taison, o time colorado ganhou o clássico gaúcho por 1 x 0 e aumentou o drama do arquirrival Grêmio, seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B.

Com 44 pontos, o Internacional aparece na sétima colocação. Já o Grêmio, vindo de quatro derrotas consecutivas, tem míseros 26 pontos e detém o penúltimo lugar, às frente da Chapecoense.