Corinthians na briga pelo G4

CB Correio Braziliense

O Corinthians conseguiu uma importante vitória ontem ao superar o Fortaleza por 1 x 0, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Timão chegou aos 47 pontos, ainda na sexta colocação, mas com apenas dois pontos a menos que o Bragantino, equipe que abre o G4. De quebra, o alvinegro ainda encostou no Fortaleza, que ficou em quinto, com 48 pontos.

Sylvinho apostou no mesmo time que começou a partida contra a Chape, mas os problemas se repetiram, como falta de velocidade e criação. O Fortaleza conseguiu encaixar a marcação e o primeiro tempo não teve muita emoção.

Róger Guedes, em cobrança de falta, e Renato Augusto, acertaram a trave de Boeck, que também fez uma grande defesa em lance de Mosquito.

De tanto insistir, o gol veio. Cantillo, em linda trama com Róger Guedes e Jô, foi às redes e garantiu os três pontos ao Timão, para festa de quase 40 mil torcedores presentes.