OBJETIVOS BEM DIFERENTES, MAS COM A MESMA VONTADE

(crédito: Nelson Almeida/POOL/AFP)

Hoje, Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro, às 16h, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Peixe busca se afastar de vez do Z4, o Verdão quer se manter próximo do líder Atlético-MG.

O Santos finalmente embalou no Campeonato Brasileiro, venceu Fluminense (casa) e Athletico (fora) e agora está a cinco pontos da zona do rebaixamento.

O discurso no Peixe é de continuar distante do Z-4, sem pensar em Sul-Americana ou Libertadores da América, mas duas vitórias em casa dariam nova perspectiva. O Alvinegro enfrentará o Palmeiras e também o Red Bull Bragantino na Vila.

O técnico Fábio Carille levará a campo uma escalação repetida pela primeira vez. O Santos deve ter o mesmo 11 inicial da vitória por 2 x 0 sobre o Fluminense, com três zagueiros e meio-campo leve: Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme. Suspensos diante do Athletico, Zanocelo e Marinho ficam à disposição.

O Peixe terá 100% da capacidade da Vila Belmiro pela primeira vez no Brasileirão. Todos os cerca de 16 mil ingressos foram esgotados.

"Dá uma ansiedade a mais por ser a primeira vez com 100% da torcida, né? A gente já sabe da força que eles nos dão dentro da Vila. E ainda mais agora, em um clássico, sei que eles vão empurrar a gente do início ao fim. Nos outros três jogos que já tivemos com a torcida liberada eles fizeram toda a diferença, e domingo vai ser igual. Feliz demais por fazer meu primeiro clássico com a Vila lotada. E a torcida vai ser nosso diferencial para buscar esse resultado", disse o titular Lucas Braga.

O momento do Palmeiras no Brasileirão é dos mais positivos, vindo de quatro vitórias seguidas. O time ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos.

Como a final da Libertadores contra o Flamengo será disputada apenas no dia 27 deste mês, Abel Ferreira mandará a campo o que tem de melhor, mantendo a base do time que derrotou o Grêmio no último fim de semana.

100% recuperado de processo cirúrgico no joelho direito, Mayke deve ficar à disposição para o clássico. Enquanto isso, Jorge, que sofreu lesão na coxa esquerda, segue fora, em transição física.

"É sempre importante vencer, até pelo nosso momento de vitórias seguidas. É de suma importância entrar focado, sobretudo pela importância do que está em jogo. É a vitória, a esperança de um título, a gente acredita e vai dar o nosso melhor", projetou Danilo Barbosa, que deve ser reserva.