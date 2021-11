Clássico do Rio

CB Correio Braziliense

Em situações bem distintas, Vasco e Botafogo se encontram hoje pela 34ª rodada da Série B. O clássico carioca da segunda divisão acontecerá em São Januário, às 16 horas, no horário de Brasília.

Enquanto o Alvinegro é o vice-líder da competição e está muito perto de garantir o acesso à primeira divisão, o Cruzmaltino é apenas o oitavo. Com 47 pontos, o Vasco está a sete do G-4 e precisa vencer para seguir sonhando. Uma derrota praticamente enterrará as esperanças do time de Fernando Diniz.