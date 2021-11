Neymar homenageia Marília

CB Correio Braziliense

Bordeaux e Paris Saint-Germain duelaram pela 13ª rodada do Campeonato Francês, ontem. Fora de casa, o time de Maurício Pochettino venceu por 3 x 2, com dois gols de Neymar e um de Mbappé. Alberth Elis e Jimmy Briand descontaram para os donos da casa. O craque brasileiro homenageou a cantora Marília Mendonça, que faleceu na sexta-feira em um acidente de avião, na comemoração com uma camisa com a frase: "Serei seu eterno fã, rainha da sofrência". O Bordeux é o 16º com 12.

Com o resultado, os parisienses seguem na liderança da tabela, com 34 pontos, 10 a mais que o segundo colocado.

Na próxima rodada, o PSG recebe o Nantes, no sábado (20/11), às 13h (de Brasília).