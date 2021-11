Ceará x Cuiabá: bem parecidos

CB Correio Braziliense

Ceará e Cuiabá são duas equipes com campanhas similares na Série A do Campeonato Brasileiro até aqui. Ambos os times brigam no meio de tabela, pela zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. Hoje, farão confronto, às 20h30, no Castelão. A partida é válida pela 30ª rodada da competição.

Os donos da casa vêm de vitória importante sobre o Fluminense na última rodada, que quebrou jejum que já durava sete jogos no Brasileirão. No momento, o Vozão tem 36 pontos conquistados em 29 jogos na tabela e luta por vaga na Sul-Americana.

Ao contrário de seu adversário de hoje, o Cuiabá já integra a zona de classificação.