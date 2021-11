São Paulo de olho na Liberta

CB Correio Braziliense

O São Paulo visita o Bahia às 18h15 e hoje, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Rogério Ceni quer embalar uma sequência de vitórias para subir na tabela e seguir sonhando com a vaga na Libertadores, mas, para isso, precisará superar os donos da casa, que também estão desesperados pelos três pontos para se distanciarem da zona de rebaixamento da competição.

Para essa partida, o técnico Rogério Ceni contará com os retornos importantes, no caso de Jonathan Calleri e Rodrigo Nestor. O primeiro desfalcou o São Paulo nos últimos dois jogos devido a um edema na coxa direita. Já o segundo foi baixa contra o Inter devido a uma entorse no tornozelo direito.