Os melhores do returno em campo

CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Souza/Atletico)

Atlético-MG e América-MG se enfrentam a partir das 16h de hoje, com Mineirão lotado. Em cerca de três horas, o Galo vendeu todos os 58 mil ingressos disponibilizados para o clássico no Gigante da Pampulha. O duelo coloca frente a frente os melhores times do returno.

Até então, o Atlético é o melhor time do returno da competição, com 20 pontos. Em dez partidas, o Galo soma seis vitórias, dois empates e duas derrotas (66,6% de aproveitamento). O Alvinegro marcou 17 gols e sofreu oito.

O América soma 19 pontos e está logo atrás. São cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota (63,3% de aproveitamento). O Coelho fez 14 gols e sofreu oito.

Em campo, o Galo tem o retorno do zagueiro Nathan Silva. O defensor não enfrentou o Grêmio devido à suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Flamengo. Assim, o zagueiro Réver deixa a equipe titular, e Nathan Silva vai fazer dupla com Junior Alonso.

Quem também pode começar jogando é o lateral-direito Mariano. Ele entrou no segundo tempo na vitória sobre o Imortal Tricolor (2 x 1) depois de se recuperar de uma pubalgia. Com isso, Guga volta para o banco de reservas.

O único desfalque certo para o clássico é o argentino Nacho Fernández. O meia recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Grêmio. Os atacantes Vargas e Savarino disputam a posição com mais chances para o chileno que tem tido boas atuações.

No Coelho, sem qualquer jogador suspenso por cartão, os destaques por questões médicas são os mesmos já há algumas rodadas. O lateral-direito Eduardo que faz tratamento de um tumor ósseo, e o atacante Berrío com inflamação na tíbia esquerda, permanecem de fora.

O técnico Marquinhos Santos, então, conta com força total para tentar quebrar o tabu. O objetivo é se valer do bom momento do Coelho na temporada e conseguir a vitória. O time vem de dois triunfos consecutivos: Santos (0 x 2), na Vila Belmiro, e Fortaleza (2 x 1), no Independência.

A vitória sobre o Atlético pode significar também a confirmação de que o Coelho briga mesmo é por uma vaga num torneio internacional. Com apenas 1% de chances de ser rebaixado, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o América já mira a Copa Sul-Americana e até a Taça Libertadores. Ainda de acordo com cálculos da Federal, o time alviverde tem 70,50% de disputar a Sula, e 10,20% de ir à Liberta em 2022.