Valtteri Bottas larga na frente

CB Correio Braziliense

Ocorreu ontem o treino classificatório do Grande Prêmio do México da Fórmula 1. Valtteri Bottas conseguiu garantir a pole em disputa com Hamilton, que vai largar em segundo. O holandês Max Verstappen ficou com o terceiro melhor tempo. A corrida ocorre a partir das 16h de hoje.

Na primeira bateria, com cerca de 10 minutos restantes, Lance Stroll bateu na entrada da reta principal do box e a prova foi interrompida sob bandeira vermelha. O piloto teve que ser levado ao centro médico.

Na última bateria, o dono da casa Sérgio Pérez errou nos minutos finais, saindo da pista. Bottas ficou com a pole.