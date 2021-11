Raphinha marca e faz homenagem

CB Correio Braziliense

Raphinha prestou uma homenagem a Marília Mendonça, que faleceu em decorrência de uma acidente de avião na sexta-feira. Ao marcar, de falta, no empate por 1 x 1 do Leeds com o Leicester pela 11ª rodada da Premier League, o brasileiro levantou a camisa para exibir uma homenagem especial à "rainha da sofrência" brasileira.

"Esses últimos dias foram bem tristes. Quando soube o que tinha acontecido, fiquei muito abalado. Não dava para acreditar. Não era tão próximo à Marília Mendonça, mas a admirava demais. Deus possa ajudar a superar essa dor de vocês", afirmou o brasileiro.