Bragantino vence a prévia da Sula

CB Correio Braziliense

Bragantino e Athletico-PR se encontraram pela 30ª rodada da Série A do Brasileirão, em Bragança Paulista. Entre as duas equipes, que se enfrentarão no próximo dia 20 pela final da Copa Sul-Americana, melhor para o Furacão, que contou com gols de Marcinho e Pedro Rocha para vencer por 2 x 0.

O resultado representou, além dos três pontos anotados, a quebra de jejum de vitórias que já durava seis partidas na Série A nacional para o Athletico-PR, que soma agora 38 pontos na classificação geral do campeonato. Enquanto isso, o Bragantino segue na luta pelo G4, estacionado nos 49.