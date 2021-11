GALO VENCE MAIS UMA E DISPARA

CB Correio Braziliense

(crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O clássico mineiro de ontem terminou em vitória dos donos da casa. Com o Mineirão lotado, o Atlético-MG superou o América-MG por 1 x 0, com gol de Guilherme Arana, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o líder disparado Galo agora soma 65 pontos, dez a mais que o Palmeiras e 12 de diferença para o Flamengo. O Coelho, por sua vez, está no meio da tabela, na 11ª colocação, com 38 somados.

Na quarta-feira, o Atlético-MG tem compromisso contra o Corinthians. Novamente no Mineirão, as equipes entram em campo às 19 horas (de Brasília). No mesmo dia, o América-MG visita o Sport, na Arena de Pernambuco, às 21h30.

O jogo

O clássico começou agitado e o América-MG iniciou muito bem defensivamente, dando pouquíssimos espaços para o Atlético-MG. O jogo ficou amarrado até aos 15 minutos, quando o time comandado por Cuca começou a encontrar saídas para criar oportunidades no ataque.

A primeira grande chance do jogo foi com Vargas. O Galo roubou a bola na saída do adversário, Zaracho passou para Hulk, que tocou por cima para Vargas. O camisa 10 emendou de primeira e isolou.

Aos 38 minutos, o América-MG teve grande oportunidade. Ademir chegou livre pela direita e lançou para Patric, que tentou o chute de primeira e furou.

Nos últimos minutos, Vargas continuava trabalhando bem pelo lado direito e perdeu mais uma. A pontaria realmente não estava calibrada. O atacante puxou rápido ataque, tabelou com Hulk, recebeu na área e chutou para o gol, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Na volta dos vestiários, Zárate quase abre o placar se não fosse Nathan Silva, que impediu o chute.

Aos 16 minutos, o marcador foi finalmente estreado no clássico. Mariano cruzou para a área, Diego Costa dominou e tocou para Hulk, que não alcançou a bola. Arana chegou por trás e, de primeira, mandou no canto direito de Cavichioli para correr para o abraço.

A última opção de aumentar a vantagem do Galo foi novamente com Vargas, que fez partida espetacular. O jogador invadiu a área e chutou forte rasteiro. Matheus foi na bola e espalmou para evitar o segundo gol do adversário.

Recorde

O Atlético voltou a registrar o seu recorde de público no novo Mineirão. O Galo teve 60.142 torcedores, número maior do que o de quarta-feira passada, de 56.624 pessoas.