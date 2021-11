Milan e Inter apenas empatam

CB Correio Braziliense

Ontem, Milan e Internazionale empataram o clássico, por 1 x 1, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Hakan Calhanoglu fez para os visitantes em San Siro, enquanto Stefan de Vrij (contra) igualou para os mandantes.

Com o resultado, o time de Zlatan Ibrahimovic segue invicto é o vice-líder da Serie A - igualou os 32 pontos do Napoli. A Inter, que tem 25, ocupa a terceira posição da tabela.

A Internazionale, treinada por Simone Inzaghi, abriu o placar aos 11, com o meia turco Calhanoglu, de pênalti. Seis minutos depois, o Milan, sob o comando de Stefano Pioli, empatou. Após cobrança de falta, o zagueiro de Vrij cabeceou contra a própria meta e igualou o placar. Aos 27, Lautaro Martínez desperdiçou penalidade máxima e não conseguiu colocar a Inter à frente.

A etapa complementar também contou com boas chances. No entanto, as equipes não conseguiram balançar as redes. Com mais posse de bola, a Inter criou oportunidades, porém, falhou nas finalizações. O Milan, por sua vez, pressionou até o final, mas não obteve sucesso.