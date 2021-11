Deu Holanda

CB Correio Braziliense

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio do México, realizado ontem. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) chegou na segunda colocação e o anfitrião Sergio Perez (Red Bull) fez a alegria da torcida local ao completar o pódio, enquanto o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi apenas o 15º.

A cinco etapas do final do Mundial, com o triunfo na Cidade do México, Max Verstappen lidera com 312,5 pontos ganhos. Já Lewis Hamilton contabiliza 293,5 pontos e figura em segundo.