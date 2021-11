Festa baiana

CB Correio Braziliense

O São Paulo perdeu para o Bahia por 1 x 0, ontem, na Arena Fonte Nova, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória dos mandantes foi marcado pelo ponta Rossi, que entrou na segunda etapa.

Com a derrota, o São Paulo fica na 13ª colocação, com 37 pontos. Já o Bahia sobe na tabela e termina na14ª posição, com 36.

Essa foi a segunda derrota do São Paulo com Rogério Ceni neste seu retorno. A equipe não teve inspiração ofensiva e concedeu várias chances ao adversário.