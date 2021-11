Botafogo sapeca 4 no Vasco

CB Correio Braziliense

O contraste entre Vasco e Botafogo se materializou no clássico deste domingo, pela 34ª rodada da Série B. O Fogão está perto do acesso à Série A, enquanto o Gigante da Colina vê o inferno de jogar a Segunda Divisão em 2022 ser cada vez mais real. O time visitante fez 4 x 0 no rival, em São Januário, pulou para a liderança e afundou os mandantes de vez.

Agora, o Botafogo conta os dias para sacramentar o acesso, enquanto o Vasco precisa de um milagre, cada vez mais improvável, nas quatro últimas rodadas da Série B. O Fogão aproveitou a instabilidade do rival e não perdoou: no contra-ataque, abriu o placar e viu o Cruzmaltino sentir o gol. A partir daí, foi soberano em campo e fez 3 x 0 logo no primeiro tempo.

Enquanto o Botafogo conta as horas para o retorno à elite, o Vasco amargou a terceira derrota seguida na competição. O drama de continuar na segundona é cada vez mais real - distância para o G4, no momento, é de oito pontos. O Gigante da Colina é apenas o nono colocado, com 47 pontos na classificação geral.