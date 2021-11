O TÍTULO AINDA ESTÁ NOS PLANOS DOS CARIOCAS

CB Correio Braziliense

A maratona de jogos do Flamengo continua hoje. Sem margem de erro no Brasileiro, o clube carioca busca se manter na briga pelo título. E vai precisar, mais uma vez, da força do elenco. Mais desfalcado, os cariocas enfrentam a Chapecoense, às 20 horas, na Arena Condá, pela 30ª rodada.

Fla

Diego Alves, David Luiz e Thiago Maia são os novos desfalques do Flamengo. Eles se juntam a Isla, Andreas Pereira, Filipe Luís, Diego, Arrascaeta, Pedro e Kenedy. O goleiro apresentou desgaste acentuado, enquanto o zagueiro cumpre planejamento de retorno gradual. Já Thiago Maia recebeu uma pancada no quadril e no pé esquerdo na vitória sobre o Atlético-GO e não se recuperou a tempo.

Isla está com seleção chilena para as Eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto Andreas Pereira vai cumprir suspensão. Já Filipe Luís, Diego, Arrascaeta, Kenedy e Pedro se recuperam de lesões e seguem fora.

Sendo assim, o técnico Renato Gáucho vai poder contar com apenas cinco jogadores do time considerado titular: Rodrigo Caio, Willian Arão, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo mantém vivo o sonho de buscar o tricampeonato consecutivo do Brasileiro. Para isso, não pode vacilar, além de precisar secar o rival e líder Atlético-MG. A ordem rubro-negra é lutar até o fim.

"Eu vou repetir: enquanto houver chance, eu vou brigar pelo Campeonato Brasileiro. Nós não desistimos ainda", declarou Renato Gaúcho, após a vitória sobre o Atlético-GO, na sexta-feira.

Chape

Lanterna do Brasileiro e com apenas uma vitória, a Chapecoense vê o rebaixamento cada vez mais próximo. O time não vence há dez rodadas: são seis derrotas e quatro empates.

O técnico interino Felipe Endres vai comandar a Chapecoense pelo terceiro jogo seguido. Na quinta-feira, a Chape empatou, fora de casa, com o Cuiabá.

"As dificuldades são cansaço mental e físico. É difícil pedir para o elenco coisas novas. Temos de resgatar nosso estado anímico. Temos de ajustar na conversa, no diálogo, no vídeo. Precisamos de mais tranquilidade e chegar mais à frente. Saber o momento certo de atacar", declarou Endres.