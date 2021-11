CB Correio Braziliense

A Seleção Brasileira Feminina terá como último compromisso de 2021 a disputa do Torneio Internacional de Manaus. A equipe volta a atuar no país com três jogos diante das seleções da Venezuela, Índia e Chile.

Os compromissos serão na Arena Amazônia. Visando a preparação para a Copa América Feminina 2022, o Brasil enfrenta a Índia na quinta-feira (25). Na sequência, a Canarinho encara a Venezuela no domingo (28) e o Chile na quarta-feira (1). Os horários serão confirmados.