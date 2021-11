Sonho do tri esvanece

CB Correio Braziliense

(crédito: Márcio Cunha/Chapecoense)

Nas últimas semanas, o Flamengo vem alternando momentos de esperança e desilusão na luta pelo tricampeonato da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, contra o lanterna da competição nacional, o rubro-negro carioca voltou a atuar mal e pagou um preço caro. O empate com a Chapecoense, por 2 x 2, na Arena Condá, deixou os cariocas 11 pontos atrás do líder Atlético-MG. Além do desempenho abaixo em campo, o resultado negativo teve como algoz um atleta revelado pelo futebol local.

O atacante Kaio Nunes, emprestado pelo Real Brasília ao time catarinense, marcou os dois gols da Chapecoense na partida. Nos últimos anos, o atleta de 25 anos sofreu com lesões que impediram sequência nas equipes por onde passou, entre elas o Goiás. O jogador brasiliense, porém, também se destacou negativamente: foi expulso no segundo tempo ao somar dois cartões amarelos. Mesmo com essa decisão, o Flamengo deixou o campo questionando bastante algumas decisões cruciais da arbitragem.

O rubro-negro começou a partida conforme esperado. Empurrou a Chapecoense para a defesa e, na base da posse de bola, procurou espaços. Encontrou com Matheuzinho, aos 25 minutos, após boa troca de passes com Gabigol. Aos 30, Kaio Nunes começou a se destacar. Ao pegar rebote, ele viu Gabriel Batista desviar seu chute. Segundo a arbitragem, a bola entrou. Pouco tempo depois, o atacante brasiliense surgiu atrás da defesa e virou. Aos 40, Gabriel deu passe magistral, Michael tirou o goleiro da jogada e empatou. Nos acréscimos, o bandeirinha assinalou impedimento inexistente e parou ataque promissor. Gabigol estava apenas com o arqueiro da Chapecoense à frente.

A etapa final começou com um Flamengo preso na marcação. Aos 13, Everton Ribeiro achou espaço e foi derrubado por Kaio Nunes. O lance rendeu a expulsão do brasiliense. Com um a mais, o rubro-negro reencontrou um fantasma recente. Bastante fechada, a Chapecoense exigiu bastante fisicamente dos cariocas. Desorganizado, o time do técnico Renato Gaúcho criou poucas chances. A mais efetiva foi desperdiçada por Gabigol. Os donos da casa ainda tiveram um contra-ataque com 42. Bruno Silva driblou Gabriel Batista, mas chutou sem direção. Para piorar a vida dos visitantes, Everton Ribeiro foi expulso, por pisão em Alan Santos, no minuto seguinte. No fim, Willian Arão fez bom giro na área, mas parou em Keiller.

Grêmio e Flu jogam no Sul

Com a pressão e o desespero trazidos pela derrota no Gre-Nal, o Grêmio enfrenta o Fluminense e deposita no jogo a esperança de uma possível reação para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Os cariocas, por sua vez, venceram na última rodada, mas o clima entre jogadores e torcida esquentou, apesar do resultado. O duelo entre tricolores acontece na Arena, às 21h30, e abre a 31ª rodada do torneio nacional.

Desde a última vitória, contra o Juventude em casa, o Grêmio pegou uma sequência com clássico e adversários da parte de cima da tabela e foi derrotado quatro vezes. Restando nove jogos, com um atrasado da segunda rodada diante do Flamengo, o time de Vagner Mancini projeta iniciar uma reação contra o Fluminense para deixar a zona de rebaixamento.

Após a última vitória, o time do Fluminense não se direcionou ao setor em que estava a torcida, como é de costume em jogos em casa. O técnico Marcão rebateu algumas críticas após o jogo. "A nossa avaliação é diária. Todo mundo é questionável", afirmou.