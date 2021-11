Amor eterno

AE Agência Estado

O novo filme da Marvel, Eternos, quebrou paradigmas em uma área que o estúdio evitou por anos: sexo entre super-heróis. É a primeira vez em 26 filmes do universo cinematográfico da Marvel que um momento íntimo conjugal é visivelmente mostrado entre dois personagens.

A cena, retratada pela diretora Chloe Zhao, ganhou as manchetes antes do lançamento do filme nos cinemas, na última quinta-feira, 4. Mas Richard Madden, que interpreta o herói Ikaris, disse que qualquer manchete focada em sexo de super-heróis é "simplesmente grosseira". Ele chama a "cena de amor" envolvendo seu personagem e Sersi, interpretada por Gemma Chan, de "momento íntimo".

"Estamos tentando contar uma história de amor e tentando mostrar a intimidade e a delicadeza de pessoas que estão juntas há muitos, muitos anos", disse Madden sobre os personagens, que se apaixonaram há milhares de anos durante o Império Babilônico. Ele disse que a cena marcou uma "grande parte do início do relacionamento deles".

O casal faz parte de uma raça de seres imortais que passaram 7 mil anos na Terra defendendo o mundo de rivais conhecidos como Deviants. "É uma bela visão deste mundo", continuou ele. "E você sabe, em nossas cabeças como atores, posso pensar que é muito menos sobre super-heróis fazendo essa coisa e mais sobre dois personagens compartilhando um momento íntimo".

O filme liderou a bilheteria do fim de semana, arrecadando US$ 71 milhões nos Estados Unidos, mas dividiu a crítica e o público mais do que qualquer filme anterior da Marvel Studios.

Cenas sexualmente sugestivas não foram mostradas em projetos anteriores da Marvel, especialmente porque a maioria desses filmes atrai espectadores infantis. Houve um caso de uma noite entre Tony Stark e uma jornalista em Homem de Ferro, de 2008, mas nada picante foi mostrado.

Salma Hayek, que interpreta a heroína Ajak, chama Zhao de uma "cineasta elegante". Ela disse que a perspectiva da diretora sobre amor e sexo é diferente. "Há uma elegância nisso", disse Hayek, que acredita que a cena se encaixa nos temas gerais do filme, que também inclui um beijo entre personagens do mesmo sexo.

A atriz disse que o filme explora o amor e ele é representado em "diferentes reinos". "É o amor entre um homem e uma mulher, o amor entre um homem e um homem", continuou Hayek. "O amor ao dever. O amor pelo planeta Terra, o amor pela amizade, o amor pela paternidade. Você sabe, ela explora o amor de maneiras diferentes. Por que não haveria cena de amor?", questiona. Fonte: Associated Press.

De arrepiar: longa nacional estreia no streaming

Sucesso em festivais do mundo inteiro, o longa nacional Skull: a máscara de Anhangá finalmente está disponível para o público brasileiro. O filme, que estreou em 10 países e foi lançado até mesmo em DVD, nos Estados Unidos, aborda a história sobrenatural de um serial killer que aterroriza as ruas de São Paulo. Além da trama de horror, o público nacional se identificará com alguns dos problemas que a produção traz como pano de fundo do enredo fantástico.

Dirigido e roteirizado por Armando Fonseca e Kapel Furman, a produção se vale de elementos mitológicos, conhecidos na América Latina, para explicar os eventos sobrenaturais que se desenrolam. Na história, um artefato místico é encontrado na Amazônia e levado para um museu em São Paulo, o que não se imagina é que, nas mãos erradas, ela pode representar o despertar de um monstro sanguinário. A situação então precisa ser resolvida pela policial Beatriz Obdias, vivida pela atriz Natallia Rodrigues.

Armando pontua que, apesar de toda trajetória internacional, é o público nacional que vai se identificar mais com a história. "São coisas que vemos todos os dias no jornal, tragédias que fazem parte do dia a dia do brasileiro", fala o codiretor, mencionando a forma como a sociedade tem contato com crimes violentos diariamente. "A gente quis colocar o véu de realidade para que fosse mais chocante ainda o sobrenatural", completa.

O longa investe em um subgênero muito específico do terror, denominado slasher ou gore. Esse estilo abusa da violência e o sangue é utilizado como uma característica que faz parte da estética das cenas. Para o diretor, o brasileiro tem se interessado pelo tema "Filmes de slashers ou gore são muito populares fora, mas também no Brasil. Ele acredita que o bom terror também dialoga com o contexto no qual é inserido. "Um filme de vampiro não é só um filme de um monstro que bebe sangue, é mais do que tomar susto e ter medo, mas traçar paralelo com um problema social real da atualidade ou da sociedade", analisa.