Galo doido pelo título

CB Correio Braziliense

(crédito: Pedro Souza/Atlético-MG)

A cada dia que passa, o sonho atleticano fica mais perto de se tornar realidade. Mas o discurso na Cidade do Galo é um só: manter os pés no chão e disputar toda partida como se fosse uma decisão. E a 31ª "final" do Campeonato Brasileiro terá desafios para este estrelado Atlético hoje, ás 19h. Desfalcado, o líder contará com o Mineirão lotado para enfrentar um Corinthians em ascensão e se aproximar ainda mais da taça que não conquista desde 1971.

Mais de 50 mil torcedores garantiram antecipadamente ingressos para o duelo em Belo Horizonte, segundo parcial de vendas divulgada na tarde dessa terça pelo Atlético. O Mineirão tem sido uma fortaleza do time comandado pelo técnico Cuca. Em 15 partidas, foram 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota. É a melhor campanha em casa da competição.

Com a força de jogar como mandante, o Atlético pode se aproximar ainda mais de um título que já está bem perto. Afinal, a equipe é líder, com 65 pontos - dez a mais que o segundo colocado Palmeiras. De acordo com os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Galo tem impressionantes 96,6% de chances de ficar com a taça.

"Estamos muito próximos, mas ainda falta. Precisamos estar focados nos próximos jogos, ter o máximo de atenção e humildade para correr e competir ao máximo, porque não tem nada ganho ainda", afirmou o atacante Hulk em entrevista concedida ontem, na Cidade do Galo.

Cuca terá de lidar com uma série de desfalques no jogo diante do Corinthians. São cinco as ausências por convocação: o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), que também está suspenso, o volante Alan Franco (Equador) e os atacantes Eduardo Vargas (Chile), Jefferson Savarino (Venezuela) e Sávio (Seleção Brasileira sub-17).

O lateral-esquerdo Guilherme Arana (pancada na coxa esquerda), o volante Jair (desgaste físico) e o atacante Keno (problema na coxa direita) são dúvidas. O lateral-direito Mariano, que sentiu câibras na vitória do último domingo por 1 x 0 sobre o América, está liberado para jogar.

Na zaga, a tendência é que Réver forme dupla com Nathan Silva. Na ala esquerda, se Arana não jogar, o escolhido será Dodô. Tchê Tchê é a alternativa mais provável para a vaga de Jair. No ataque, Hulk deve ter a companhia de Diego Costa, reserva contra o América no Mineirão.

Em alta, o Corinthians é o sexto colocado do Brasileirão, com 47 pontos. A equipe comandada pelo técnico Sylvinho vem de duas vitórias consecutivas, ambas por 1 x 0, diante de Chapecoense e Fortaleza. Agora, a meta é desbancar o poderoso líder da competição.

O único desfalque para o jogo com o Atlético é o volante Cantillo, convocado pela Colômbia para partidas das Eliminatórias. Ele, porém, não vinha sendo titular. O também volante Roni volta a estar à disposição após se recuperar de uma lesão no joelho direito, sofrida em setembro.

Palmeiras segue perseguição ao líder

crédito: Sebastiao Moreira / POOL / AFP

Empolgado com as cinco vitórias consecutivas no Brasileirão que o recolocaram na vice-liderança do torneio e deixaram o elenco mais confiante a 17 dias da final da Copa Libertadores, o Palmeiras faz nesta quarta-feira seu primeiro jogo no Allianz Parque liberado para receber 100% de sua capacidade. O time de Abel Ferreira enfrenta, às 20h30, o Atlético-GO, em duelo da 31ª rodada.

O Palmeiras se beneficiou de tropeços do Flamengo para retomar a segunda colocação, com 55 pontos. Ainda está no páreo pelo título, embora saiba que o Atlético-MG, que soma 65, não tem dado brechas e se aproxima a cada rodada da conquista nacional.

O Palmeiras engatou uma sequência de vitórias sobre Ceará, Inter, Sport, Grêmio e Santos que mudou o ambiente na Academia de Futebol. O time tem jogado bem e Abel encontrou a melhor formação, sobretudo após a entrada de Gustavo Scarpa na vaga de Luiz Adriano e o deslocamento de Rony para o comando de ataque. Raphael Veiga tem brilhado e é o artilheiro do time no ano, com 16 gols.

A produção ofensiva tem sido boa e a defesa melhorou seus números. Nos últimos seis jogos, período em que a equipe está invicta, foram apenas três gols sofridos, diante de Ceará, Sport e Grêmio. A retaguarda não foi vazada contra Bahia, Inter e Santos. Houve uma evolução considerável, especialmente se comparar com as cinco partidas anteriores, em que o time levou dez gols. "A sensação que fico é que, cada vez mais, os jogadores sabem jogar sem bola, cada vez mais entendem o jogo", elogiou Abel, orgulhoso de seus atletas.

O treinador português poderá contar com Renan e Felipe Melo, preservados do clássico contra o Santos. O zagueiro foi poupado por ter sentido dores na panturrilha, e o volante, em consequência do desgaste físico. Renan jogará, só não se sabe se na zaga ou na lateral esquerda, na qual também pode atuar Jorge.