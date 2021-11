Candangão ganha forma

CB Correio Braziliense

(crédito: Danilo Queiroz/CB/DA Press)

O Campeonato Candango foi renovado para 2022. Ontem, representantes dos dez clubes confirmados na elite local no próximo ano se reuniram com a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), em um restaurante, no Lago Sul, e definiram detalhes do torneio. Na próxima temporada, a competição será realizada em um novo formato, com chance de transmissão na íntegra pela internet, volta de público aos estádios, troféu de campeão transitório e possibilidade de uso do VAR nas duas decisões.

Postulantes ao título da 64ª edição do Candangão, Brasília, Brasiliense (atual campeão), Capital, Ceilândia, Gama, Luziânia, Paranoá, Santa Maria, Taguatinga e Unaí estiveram presentes no encontro de pouco mais de três horas. A principal definição foi o regulamento, item bastante discutido entre os clubes.

Em 2022, o torneio começa com uma primeira fase, onde todos se enfrentam e os dois piores são rebaixados. Os quatro melhores avançam para um quadrangular semifinal, em ida e volta. De lá, serão conhecidos os finalistas. A decisão será disputada em 180 minutos. A proposta vencedora foi sugerida por Luiz Estevão, dono do Jacaré, e teve a adesão de seis equipes. Quatro votaram na proposta derrotada.

A próxima edição do Candangão está marcada para começar em 22 de janeiro, com a final, inicialmente, em 2 de abril. "A expectativa é a melhor possível. Iniciamos um trabalho desde abril, pensando em 2022. Fizemos tratativas com algumas empresas para melhorar o nosso campeonato em questão de organização e visibilidade. Tudo com planejamento para, futuramente, colhermos os frutos. É uma luta árdua, mas para oferecer algo melhor para quem nos acompanha", destacou o presidente da FFDF, Daniel Vasconcelos.

Outras novidades envolvendo o torneio local foram confirmadas, incluindo a veiculação das partidas pela plataforma de streaming Eleven Sports. "Ter 100% dos jogos transmitidos é importante. Isso dá visibilidade, até pelo que passamos em 2021, de denúncias de manipulação. Quanto mais transparente, melhor", assegurou Vasconcelos. Existem conversar iniciais para que a recém-criada TV Distrital, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), fique com alguns jogos. "Eles têm o propósito de cobrir. Em uma das conversas, ficou o interesse", acrescentou o presidente do Ceilândia, Ari de Almeida, na reunião.

A FFDF busca, ainda, mais apoio governamental. Recentemente, a entidade se reuniu com membros do Executivo, entre eles o governador Ibaneis Rocha e a secretária de esportes Giselle Ferreira, para apresentar o modelo de disputa do Candangão. Amanhã, a entidade terá uma reunião com o Banco de Brasília (BRB) para discutir a possibilidade de apoio financeiro. "Estamos esperançosos. Todos eles têm nos dado respaldo. Vamos debater várias coisas e levar algumas demandas nesse encontro", adiantou o presidente.

Em 2022, existe, também, a possibilidade de o troféu do Candangão se tornar transitório e fixo. Após uma temporada e meia de portões fechados, o torneio deverá reabrir as arquibancadas. Atualmente, os estádios podem receber 50% da capacidade. Será incluída, também, a possibilidade de uso do VAR nos jogos finais.

Os jogos das nove rodadas da primeira fase do Campeonato Candango de 2022 foram sorteados na reunião do Conselho Arbitral. O atual campeão Brasiliense começa a defesa do título contra o Paranoá. Outro destaque é o encontro inicial de Ceilândia e Gama. Capital x Taguatinga, Luziânia x Brasília e Unaí x Santa Maria são as outras partidas de abertura do torneio. Jogo de maior apelo da competição, o clássico entre Brasiliense e Gama ocorrerá na segunda rodada.