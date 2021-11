Verstappen visita o sogrão em Brasília

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma presença ilustre chamou a atenção, ontem, no restaurante BSB Grill, da 413 Sul . Em uma visita inesperada a Brasília, o líder da temporada 2021 de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, almoçou na capital do país a quatro dias da etapa de São Paulo, no Autódromo Internacional de Interlagos.

O piloto chegou ao estabelecimento acompanhado da namorada Kelly Piquet, 32 anos, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1 (1981, 1983 e 1987) Nelson Piquet com Sylvia Anna Macrike Tamsmada, de Pedro Piquet, e do amigo da família, Renato Constantino. Eles passaram duas horas no BSB Grill e coube a Nelson sugerir o cardápio em um ambiente bastante reservado.

Max Verstappen pediu bife Ancho acompanhado de farofa de cebola, arroz branco, batata suflê e banana milanesa. Na sobremesa, saboreou panqueca de doce de leite. Antes, esteve na casa do sogro em um bairro nobre de Brasília. Simpático, o piloto holandês posou para foto com o dono do restaurante BSB Grill, Issa Jabra Issa Attie, e com funcionários, mas não falou português.

Verstappen chegou em Brasília na última segunda-feira (8/9). O holandês passou pela cidade antes de ir para São Paulo, onde disputa o Grande Prêmio do Brasil, no próximo fim de semana, no autódromo de Interlagos, na capital paulista. Ele veio à capital federal a bordo de seu jato particular, um Dassault Falcon 900EX de matrícula PH-DTF. Ele usa a aeronave em deslocamentos pessoais.

O piloto lidera a temporada da Fórmula 1 com 312,5 pontos, nove à frente do heptacampeão campeão mundial Lewis Hamilton. Os treinos livres para o GP de Interlagos começam nesta quinta-feira (11/11). A prova está marcada para domingo (14/11), às 14h.