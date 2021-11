Absolutismo mineiro

CB Correio Braziliense

Na simbiose entre time e torcida, o Atlético-MG deu mais uma mostra de que não deve perder o título da Série A do Campeonato Brasileiro. Atuando no modelo de movimentos automáticos fruto da confiança adquirida nas últimas rodadas, o Galo dominou o Corinthians, ontem, no Mineirão. O time venceu por 3 x 0 e segue cada vez mais líder.

Em campo e com o apoio de 58.714 atleticanos, o clube mineiro foi absoluto durante os 90 minutos. Senhor da partida, o time do técnico Cuca - ovacionado pelos torcedores ao apito final no Mineirão -, conquistou a 13ª vitória consecutiva como mandante no Brasileirão. A marca se tornou o novo recorde no quesito na história do torneio após a adoção do modelo pontos corridos. O Corinthians caiu para sexto, mas não descolou do G-4.

O cenário em Belo Horizonte, porém, poderia ser diferente. O time paulista apresentou uma proposta defensiva para atrapalhar os mineiros. Porém, em um chute de longe distância, Diego Costa venceu Cássio e abriu o caminho da vitória. Consistente na defesa, o Atlético-MG tomou os cuidados necessários e deu poucos espaços para o Corinthians criar. O goleiro corintiano ainda foi exigido em grande jogada de Hulk.

Na segunda etapa, a festa ficou completa. Jogando na mesma sintonia dos cânticos das arquibancadas, o Galo foi letal. Keno precisou de cinco minutos para acertar um chutaço e ampliar. O gol trouxe tranquilidade. Cauteloso, o Atlético-MG evitou forçar a barra e não teve problemas. No fim, a sabedoria mineira foi premiada. Hulk deu belo drible na área e fez o terceiro.

A bola na rede explodiu a torcida sob o refrão "vamos, Galo, ganhar o Brasileiro". "É o grito certo. Vamos ser. Quer dizer que ainda a gente não conquistou. Foi a humildade que nos fez chegar até aqui hoje. Vai ser assim até o final. Venho sonhando demais. São quase 17 anos de profissional. Quase 20 títulos. Mas ganhar o Brasileiro vai ser o mais especial para mim e para o clube", discursou Hulk.

Pressionado, Flamengo tenta vencer o Bahia

A insegurança entrou na rotina do torcedor do Flamengo e está custando a sair. Cada novo tropeço, como o empate com a Chapecoense na segunda-feira, coloca mais pontos de interrogação nas cabeças flamenguistas durante a reta final da temporada. O tempo para reagir está cada vez menor. Por isso, é essencial vencer o Bahia, hoje, no Maracanã, em partida da Série A do Campeonato Brasileiro, às 19h.

Após uma sequência de dois empates e duas derrotas, entre os duelos que renderam a eliminação diante do Athletico-PR na Copa do Brasil e compromissos pelo Brasileiro, o Flamengo deu um bom sinal ao vencer o líder Atlético-MG, mas voltou a oscilar, com uma vitória e dois empates nos jogos seguintes.

Com 54 pontos, o time carioca tem um jogo a menos, situação que ficará normalizada em 23 de novembro, quando, enfim, será disputado o jogo adiado contra o Grêmio, válido ainda pela segunda rodada. Quatro dias depois, o adversário será o Palmeiras, na final da Libertadores. A série oscilante gera questionamentos sobre o trabalho do técnico Renato Gaúcho.

"É lógico que estamos devendo bastante, mas vamos melhorar. Pode ter certeza. Dia 27 é um jogo atípico, um jogo de 90 minutos totalmente diferente. Não adianta eu falar que estamos jogando a cada três dias que vão dizer que é desculpa. Mas a realidade é essa. O desgaste é muito grande. Não temos tempo para treinar. Mudamos peças porque os jogadores estão esgotados", disse o treinador.

Contra o Bahia, Renato deve mudar peças. Uma das alterações não é motivada por desgaste ou problemas físicos, mas por suspensão. Everton Ribeiro foi expulso. Por isso, a vaga no meio de campo deve ficar com Diego, desfalque nos últimos quatro jogos por uma lesão na coxa.

Andreas Pereira, novamente à disposição após suspensão, é outro que deve retornar, assim como David Luiz, atualmente cumprindo um cronograma especial, pois se recuperou de lesão há pouco tempo. Arrascaeta, Pedro, Kennedy, Filipe Luís e Isla continuam fora. Diego Alves e Thiago Maia são dúvidas.