A centésima plaquinha

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Contratado em 2019, Gabriel Barbosa alcançou a idolatria no Flamengo com títulos, gols e postura próxima à torcida rubro-negra. A relação de carinho mútuo foi tão instantânea que, durante a campanha de 2019, a cada gol do atacante era comum ver nas arquibancadas cartazes com a frase "hoje tem gol de Gabigol". Ontem, com o gol marcado de pênalti na vitória sobre o Bahia, no Maracanã, por 2 x 0, o camisa nove deu motivos especial para a plaquinha dos flamenguistas. O tento foi o centésimo do jogador pelo clube carioca.

Com o feito, Gabigol se tornou o 19º jogador a alcançar a barreira dos 100 gols com a camisa do Flamengo. O camisa nove entrou no hall de craques que constam nomes como Zico, maior artilheiro do clube, com 509 bolas na rede, Romário, o último a conquistar a marca, Leônidas, Bebeto e Tita. De quebra, o atacante ultrapassou Nunes, que tem 99, na artilharia história do rubro-negro. Os mais próximos à frente na lista são Evaristo Macedo, Alfredinho, ambos com 103, e Joel, com 116.

Gabigol alcançou os 100 gols em 142 jogos. As maiores vítimas do camisa nove no período são Santos e Fluminense: ambos sofreram sete gols. "Acho que desde que cheguei no Rio de Janeiro e no Flamengo, minha vida tem acontecido fatos históricos. Chegar aos 100 gols é algo inimaginável para mim. O último que bateu isso foi meu parceiro Romário. Mandar um beijão para ele. Agradecer ao Flamengo, meus amigos, meus companheiros. Esse momento vai ficar marcado na minha vida", discursou.

No histórico gol, Gabi bateu pênalti com a habitual categoria e deslocou o goleiro Danilo Fernandes. O segundo do Flamengo saiu após Michael completar cruzamento da direita feito por Vitinho. Nos últimos minutos da partida no Maracanã, Andreas Pereira tabelou com Rodinei e carregou a bola até a meia-lua da grande área, quando finalizou com categoria para o gol.

Em termos de classificação, a vitória sobre o Bahia teve pouco impacto. O time rubro-negro segue na terceira colocação, agora com 57 pontos, 11 atrás do líder Atlético-MG, com um jogo a menos em relação ao adversário. O tricolor, por sua, vez, segue ameaçado pelo rebaixamento, em 16º. O time e o técnico Guto Ferreira reclamaram bastante do lance do pênalti pedindo toque de ombro, em vez de mão. A equipe ficou, ainda, todo o segundo tempo com um a menos, quando perdeu Matheus Bahia. Em confusão, Diego Ribas e Rossi também receberam cartão vermelho direto.