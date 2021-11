COB anuncia os indicados

CB Correio Braziliense

(crédito: Wander Roberto/COB)

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) divulgou, ontem, os seis atletas que concorrem ao prêmio de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2021. Medalhistas nos Jogos Tóquio-2020 concorrem ao troféu. Os vencedores serão revelados em 7 de dezembro, em cerimônia no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Rayssa Leal (skate street) e Rebeca Andrade (ginástica artísticas) disputam no feminino, enquanto Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Italo Ferreira (surfe) são os indicados entre os homens.

"Pela primeira vez no Nordeste, o Prêmio Brasil Olímpico celebrará a melhor campanha da história do país em Jogos. Tenho certeza de que será uma grande festa em homenagem aos atletas, técnicos e a todos que contribuíram para esse resultado memorável em Tóquio", declarou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Os indicados a Melhor Atleta do Ano foram definidos através do colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, personalidades do esporte e ex-atletas. Além dos 11 heróis olímpicos, os 51 melhores competidores e cada modalidade, como a judoca tricampeã olímpica Mayra Aguiar, o atacante campeão olímpico no futebol Richarlison e outros.

Os competidores que concorrem ao prêmio Atleta da Torcida serão conhecidos no domingo, quando será aberta a votação popular pela internet.