Botafogo empata, mas lidera

CB Correio Braziliense

O Botafogo não ganhou, mas deu um novo pequeno passo para confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem, no Estádio Moisés Lucarelli, o time alvinegro fez um jogo desanimado com a Ponte Preta e acabou empatando, por 0 x 0. A igualdade fora de casa manteve os cariocas na liderança da segunda divisão nacional, mas atrasou em uma rodada o objetivo de retornar para a elite.

O ponto somado em Campinas deixou o Botafogo com 63 pontos, dois de frente para o vice-líder Coritiba e outros seis de distância para o CRB, primeiro time fora do G-4. Faltando três rodadas para o fim da Série B, o alvinegro depende apenas de uma vitória, na segunda-feira, contra o Operário, no Nilton Santos, aliado a um tropeço dos alagoanos, no mesmo dia e horário, contra o Brusque, para carimbar o acesso para a primeira divisão.

Na avaliação do matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Botafogo tem 99% de chances de conquistar o acesso para a elite. A Ponte Preta, por sua vez, diminuiu o risco de parar na Série C para apenas 2%.