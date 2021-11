A Copa toma forma

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Em 21 de novembro, começará a contagem regressiva de um ano para a abertura da Copa do Mundo do Catar. Hoje, com o andamento das Eliminatórias ao redor do planeta, quatro países têm a certeza de que estarão no país asiático em 2020 em busca do título mais prestigiado do futebol. Até terça-feira, entretanto, mais de um terço das 32 nações participantes do torneio estarão com o passaporte carimbado de forma antecipada.

Além do Catar, garantido por ser país sede, Brasil, Alemanha e Dinamarca alcançaram o objetivo antecipado de estarem presentes, outra vez, no Mundial. A data Fifa em andamento irá concretizar outras oito vagas diretas. Todas serão da Europa, continente com maior número de participantes na Copa de 2022. Dono de 13 vagas, o Velho Continente saberá, ainda, quais seleções irão brigar por três lugares na repescagem.

Alguns podem confirmar a ida ao Catar ainda hoje com uma rodada de antecedência. A França, por exemplo, precisa apenas de um empate contra o Cazaquistão, às 16h45. Na mesma hora, a Bélgica joga por uma vitória contra Estônia. A Holanda tem uma tarefa um pouco mais difícil. Além de ganhar de Montenegro, precisa torcer para a Noruega tropeçar contra a Letônia, às 14h. Após o empate de ontem, por 1 x 1, Itália e Suíça estão iguais, com 15 pontos, e jogam, na segunda-feira, de olho resultado do rival. Na terça-feira, a Inglaterra precisa de uma simples igualdade para se classificar.

Amanhã, uma série de confrontos diretos, abrindo a última rodada das Eliminatórias, promete sacudir a Europa. Às 11h, Croácia e Rússia disputam quem irá para o Catar e quem jogará a repescagem. Às 16h45, outros dois grandes jogos com as mesmas características estão programados. Empatados em pontos, Portugal e Servia se enfrentam. Em vantagem de jogar por uma igualdade, a Espanha recebe a Suécia.

Os outros continentes ainda não têm definições. Na África, a fase de grupos será concluída na terça-feira, com o líder de cada um dos grupos avançando para um mata-mata, em dois jogos, que definirá os cinco classificados para a Copa. Na Ásia, os quatro representantes diretos serão conhecidos apenas em março de 2022, quando termina a terceira fase. Na mesma janela de jogos, a América Central definirá seus três representantes no Mundial. Na Oceania, as Eliminatórias não começaram e devem ser realizadas apenas no próximo ano. O sorteio dos grupos está previsto para 1º de abril.