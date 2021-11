Rodada em meio à crise no apito

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje juntando os cacos da crise no apito. Pressionada pelos clubes, a CBF demitiu, ontem, o presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba. O erro de Vinicius Gonçalves que prejudicou o Bahia na vitória do Flamengo por 3 x 0 na quinta-feira fez o mandatário interino da entidade, Ednaldo Rodrigues, antecipar a mudança.

O ex-árbitro Alício Pena Júnior, de 53 anos, assumiu o cargo interinamente. Mineiro de Araguari, ele pode até mesmo ser efetivado. É respeitado interna e externamente na entidade e pelos colegas de profissão. Foi árbitro Fifa de 2003 a 2009.

Os primeiros testes para a gestão transitória começam hoje com jogos tensos envolvendo disputas nas partes superior e inferior da classificação. Interessado na vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians terá pela frente o Cuiabá, às 21h, na Neo Química Arena. O Timão vem de derrota por 3 x 0 para o Atlético-MG.

Um dos duelos tensos da rodada envolve o Grêmio. O vice-lanterna terá pela frente o América-MG, às 18h30, no Independência, em Belo Horizonte.

O Santos também briga contra a queda. A ordem é vencer o Atlético-GO, às 17h, em Goiânia. A partida mais aguardada de hoje colocará frente a frente as maiores surpresas desta edição. Quinto colocado, o Bragantino receberá o quarto Fortaleza, às 19h.