Torneio começa hoje no DF

O mesmo solo que revelou grandes craques como Kaká, Lúcio, Dimba, Amoroso e, recentemente, Renier, jovem campeão da Libertadores pelo Flamengo, estende o tapete para a quarta edição da Taça das Favelas do Distrito Federal. O torneio entre as comunidades do quadradinho começa, hoje, às 8h, no Sesi Taguatinga, e será disputado por 48 times (32 masculinos e 16 femininos) até a grande final, em 18 de dezembro.

A Taça das Favelas é um sucesso a nível nacional e vem mostrando ser capaz de lançar craques para grandes equipes do país. O maior fruto do projeto idealizado pela Central Única das Favelas (CUFA) é o volante Patrick de Paula, do Palmeiras, que disputou três edições do torneio no Rio de Janeiro. Até 2017, ele era apenas mais um garoto com o sonho de viver da bola, mas o talento, atrelado à força de vontade e a oportunidade, revelaram mais um bom jogador da várzea brasileira.

Agora, a oportunidade é dada aos garotos de 14 a 17 anos dos mais diversos pontos da capital federal. Eles e elas têm a oportunidade seguir o caminho do palmeirense e outros jovens que figuram na Série A do Brasileirão, como o atacante Ângelo, do Santos, e Gustavo Maia, do Internacional. "O futebol é uma paixão nacional, por isso, sabemos a capacidade de mobilização que esse esporte tem na vida de muitos jovens", disse o presidente da CUFA-DF, Bruno Kesseler.