À vontade no Brasil

(crédito: Lars BARON / POOL / AFP)

Lewis Hamilton se sente confortável no Brasil. Com o apoio do público nas arquibancadas, o britânico da Mercedes, depois de mostrar força no primeiro treino livre do GP de São Paulo da Fórmula 1 mais cedo, dominou também a sessão classificatória para o sprint race, na tarde de ontem, e largará em primeiro na minicorrida de 24 voltas disputada, hoje, no Autódromo de Interlagos.

Hamilton foi soberano na atividade. Foi melhor no Q1, Q2 e Q3, o que surpreende porque a Red Bull e Max Verstappen são considerados favoritos para vencer em São Paulo. Com motor novo, o britânico, porém, foi para a pista empolgado, a fim de dar uma resposta, e conseguiu ao marcar a melhor volta no Q3. Ele fez uma volta espetacular e anotou 1min07s934, abaixo do tempo de 2019, última vez que a corrida brasileira foi realizada. Verstappen, líder do Mundial de Pilotos, sofreu com problemas de superaquecimento dos pneus nas voltas rápidas e ficou para trás. O holandês da Red Bull fez o tempo de 1min08s372.

Vale lembrar que a Mercedes trocou um dos componentes da unidade de potência, o motor de combustão interna (ICE), do carro de Hamilton. A mudança vai custar uma punição ao britânico, que perderá cinco posições no grid de largada, no domingo. A sanção não afetará sua posição no sprint race, no sábado, quando será definido o grid para domingo. Ou seja, ele larga em primeiro no sprint race, mas não tem chance de ser pole position na corrida

O mexicano Sergio Perez, companheiro de Verstappen, fez o quarto melhor tempo (1min08469). Mercedes e Red Bull, portanto, dominaram a atividade nesta sexta-feira. Sairá do quinto lugar o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, (1min08s777). A melhor Ferrari foi a do espanhol Carlos Sainz, que fechou a sessão em sexto, com o tempo de (1min08s826). Seu companheiro, o monegasco Charles Leclerc, aparece logo atrás, em sétimo (1min08s960).

O jovem Lando Norris, muito festejado no Brasil pela nova geração de fãs da Fórmula 1 e que teve a torcida do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, largará do oitavo lugar (1min08s980). Seu companheiro de McLaren, o australiano Daniel Ricciardo, fez o nono melhor tempo (1min09s039). Fernando Alonso, bicampeão da categoria, com os títulos conquistados no Brasil, completa o top 10 (1min09s113).

O francês Esteban Ocon largará em 11º, seguido do alemão Sebastian Vettel e do japonês Yuki Tsunoda. O veterano finlandês Kimi Raikkonen, que corre em Interlagos pela última vez, já que se aposenta da Fórmula 1 ao fim da temporada, sairá do 14º posto, logo à frente do italiano Antonio Giovinazzi.

Os canadenses Lance Stroll e Nicholas Latifi, o britânico George Russell, o alemão Mick Schumacher e o russo Nikita Mazepin não tiveram bom desempenho na pista e ficaram fora do Q2. Largarão do 16º ao 20º lugar, respectivamente.

Embora o céu tenha estado bem carregado em Interlagos, não choveu, confirmando o que indicara a previsão climática para a sexta-feira. O sprint race é a sessão classificatória para a corrida, amanhã. Portanto, em vez de contar com três treinos livres, formato tradicional da maioria das etapas da F-1, o GP brasileiro tem apenas dois.

Verstappen lidera o campeonato com 312,5 pontos, 19 de vantagem sobre Hamilton.