Equipes prontas para duelar

(crédito: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Flamengo fechou a preparação para o duelo com o Tricolor Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Renato Gaúcho ainda não vai contar com Filipe Luís. O lateral-esquerdo treinou com elenco rubro-negro nos últimos dias, mas o Mengão não quer correr riscos, de olho na final da Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras. Filipe Luís vem de recuperação de uma lesão muscular.

O experiente lateral não será a única baixa. Diego Alves, Arrascaeta e Pedro continuam fora. Diego Ribas, expulso contra o Bahia, vai cumprir suspensão contra o São Paulo. Isla está com a seleção chilena. Em compensação, a equipe conta com o retorno de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão contra o Bahia. Além dele, deve iniciar o jogo com os atletas poupados na última rodada.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo é a seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo enfrenta o São Paulo, hoje, às 16h, no Morumbi. O clube carioca é o terceiro colocado, a 11 pontos do líder Atlético-MG, que tem um jogo a mais.

Com a presença de ídolos

O São Paulo também encerrou a preparação. As atividades contaram com a presença de dois ídolos tricolores. Muricy Ramalho, coordenador de futebol, e Kaká, que estagia no clube enquanto faz curso para se tornar dirigente, acompanharam os últimos treinos no CT da Barra Funda.

Dentro de campo, o outro ídolo, Rogério Ceni, ex-técnico do Mengão, comandou uma sessão de exercícios táticos em que simulou situações que o time pode encontrar diante do Rubro-Negro, preparando também os jogadores que devem começar no banco para o que o adversário pode apresentar durante o jogo. Em seguida, o técnico treinou jogadas de bola parada ofensiva e defensiva e acompanhou alguns atletas em um treinamento de cobranças de falta.

O volante Luan realizou trabalhos individuais no gramado com a fisioterapia. O jogador faz tratamento para uma lesão na coxa esquerda e está fora da partida. Ceni também não poderá contar com o lateral-esquerdo Wellington e os meio-campistas Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, que estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. A lista de desfalques é completada por Arboleda (à serviço da seleção equatoriana), Willian, Galeano e Walce (em recuperação de cirurgias). Por outro lado, o Tricolor terá o retorno do atacante Rigoni, que cumpriu suspensão na última rodada.

Atualmente, o São Paulo se encontra na 14ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos.