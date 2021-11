Vice vem com tudo

CB Correio Braziliense

O elenco do Palmeiras retornou à Academia de Futebol, ontem, para encerrar a preparação para a partida contra o Fluminense, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre hoje, no Maracanã, às 18h15.

Para o duelo, o Verdão não poderá contar com o paraguaio Gustavo Gómez e o uruguaio Piquerez. Atualmente, os dois defensores estão defendendo suas respectivas seleções.

Nas atividades de ontem pela manhã, Abel Ferreira orientou uma atividade técnica em campo reduzido. Em sequência, o grupo foi dividido em dois times. Um deles trabalhou transições, simulações de jogo e jogadas específicas ofensivas com o auxiliar Vitor Castanheira. Já o segundo grupo ensaiou jogadas de bola parada. O lateral-esquerdo Jorge, em fase final de recondicionamento físico, treinou com o grupo normalmente.

Apesar da boa distância para o primeiro colocado, o alviverde ainda segue na briga pelo título. Os paulistas estão em segundo lugar, com 58 pontos, dez a menos que o líder Atlético-MG. Já o Flu ocupa a oitava colocação, com 42.