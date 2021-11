Peixe faz ponto valioso

CB Correio Braziliense

O Santos empatou em 0 x 0 com o Atlético-GO na tarde de ontem, no Estádio Antônio Accioly, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gramado prejudicou demais as equipes e principalmente o Peixe por ter um time mais leve. A chuva em Goiânia castigou o campo por horas e formou diversas poças.

Com o empate, o Santos vai para o 11º lugar, com 39 pontos, e aguarda pelos demais resultados da rodada. O Dragão agora é o 14º, com 38 e um jogo a menos. No próximo compromisso pelo Brasileirão, o Peixe receberá a Chapecoense na quarta-feira, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Atlético-GO visita o América-MG.