Atleticanos na fila

Após folgar na sexta-feira, o elenco do Atlético-MG retornou à Cidade do Galo, ontem, para dar sequência à preparação para o confronto com o Athletico-PR, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, o Galo não poderá contar com o lateral Guilherme Arana, suspenso por acúmulo de cartões. Além disso, Cuca não terá Junior Alonso, Savarino e Alan Franco - os três jogadores foram convocados por suas respectivas seleções.

Com a vitória por 3 x 0 diante do Corinthians, na última quarta-feira, o clube mineiro se aproximou do título brasileiro. Atualmente, o Atlético possui 68 pontos e é o líder isolado do campeonato.

A partida contra o Furacão irá ocorrer na terça-feira, às 16 horas, na Arena da Baixada.