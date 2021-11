Velozes e Gloriosos

CB Correio Braziliense

(crédito: Umit Bektas/AFP)

Valtteri Bottas conquistou a pole position para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Ontem, o finlandês da Mercedes venceu a Sprint Race, em Interlagos, ao aproveitar a falha de Max Verstappen logo na largada, assumindo a liderança antes da primeira curva.

Verstappen, que tinha a faca e o queijo na mão, bem que tentou recuperar o primeiro posto ao longo das 24 voltas, mas não conseguiu superar o ritmo da Mercedes de Bottas, que terá a missão de roubar preciosos pontos do holandês da Red Bull para ajudar seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton.

Por falar em Hamilton, o heptacampeão mundial deu um verdadeiro show no traçado de Interlagos. Largando na última colocação após sanção da FIA, o britânico colecionou ultrapassagens, cruzando a linha de chegada em quinto lugar. Como também foi punido pela troca de motor, perdendo cinco posições do grid de largada de hoje, Hamilton começará o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 na 10ª colocação, fato que mantém em aberto a sua briga pelo título mundial.

Quem fechou o pódio da Sprint Race em Interlagos foi Carlos Sainz. O piloto da Ferrari, assim como Bottas, ultrapassou Verstappen na primeira volta, mas não foi capaz de frear o ímpeto do holandês, que pouco depois recuperou a segunda colocação.

Vale lembrar que além de definir o grid de largada, a Sprint Race também rende três pontos ao vencedor, dois pontos ao segundo colocado e um ponto ao terceiro. Assim, a distância de Max Verstappen para Hamilton na classificação do campeonato, que era de 19 pontos, passa a ser agora de 21.

Aniversariante do dia, Lando Norris, da McLaren, também fez uma boa corrida classificatória, terminando na sexta colocação, com direito a uma boa briga com Chales Leclerc, da Ferrari, ao longo da Sprint Race.