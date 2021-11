Massacre no Morumbi

CB Correio Braziliense

O São Paulo teve uma tarde para esquecer no Morumbi ontem. Diante do Flamengo, o time foi desastroso no começo, sofreu dois gols em menos de cinco minutos e terminou o jogo sendo goleado por 4 x0, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor fica na 15ª colocação com 38 pontos, cinco à frente da zona de rebaixamento. O Rubro-Negro, por sua vez, chega a 60 pontos e assume a vice-liderança provisória, já que o Palmeiras ainda entra em campo na rodada.

Os primeiros minutos foram catastróficos para o São Paulo. Logo aos 23 segundos de jogo, Liziero vacilou na saída de bola e foi desarmado por Andreas Pereira. O meio-campista passou para Bruno Henrique, que tocou rápido para Gabigol ficar cara a cara com Tiago Volpi e bater por cima para abrir o placar. Em seguida, aos quatro, Michael recebeu de Everton Ribeiro pela direita, deixou Diego Costa para trás e entregou para Bruno Henrique mandar para as redes e anotar o segundo.

Pouco tempo depois, aos nove, Calleri deu forte entrada em David Luiz e foi advertido com o cartão amarelo. Porém, após análise do VAR, o árbitro Leandro Pedro Vuaden mudou a decisão e deu cartão vermelho para o atacante tricolor. Com isso, o São Paulo ficou com um jogador a menos ainda antes dos 10 minutos, precisando reverter uma desvantagem de dois gols dentro de seus domínios.

Mesmo neste cenário desfavorável, o Tricolor teve uma chance de diminuir o placar aos 12, quando Rigoni recebeu lançamento longo da defesa com caminho livre em direção ao gol. No entanto, o argentino se enrolou com a bola e desperdiçou a oportunidade.

A partir daí, o Flamengo passou a administrar o resultado com o controle da posse de bola, chegando ao ataque em jogadas mais trabalhadas, enquanto o Tricolor tentou ameaçar o adversário nos contra-ataques. O Rubro-Negro conseguiu construir mais lances de perigo e ampliou aos 42, quando Michael aproveitou sobra de cobrança de escanteio, cortou para o meio e bateu colocado ângulo esquerdo de Volpi, marcando um belo gol na partida e deixando a situação do São Paulo ainda mais complicada.

Na segunda etapa, o técnico Rogério Ceni fez mudanças no ataque para tentar chegar ao gol rubro-negro, mas o Tricolor acabou levando mais um logo aos nove minutos. Após boa defesa de Volpi em finalização de Michael, Igor Gomes se enrolou e deixou a bola com Bruno Henrique. O atacante avançou e fez cruzamento rasteiro para o camisa 19 balançar as redes novamente e transformar a vitória em goleada.

Com o 4 x 0 de desvantagem, o São Paulo não teve mais forças para reagir e continuou sendo dominado pelo Flamengo, que continuou com o ritmo ofensivo e criou mais alguns lances de ataque. Já nos instantes finais, os cariocas diminuíram a intensidade e seguraram o resultado até o apito final.

A próxima partida do São Paulo será contra o rival Palmeiras na quarta, às 20h30, no Allianz Parque. Já o Flamengo encara o Corinthians no mesmo dia, às 21h30, no Maracanã.