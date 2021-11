Seleção com mudanças

CB Correio Braziliense

O Brasil deve ter mudanças para enfrentar a Argentina amanhã, às 20h30 (de Brasília), em San Juan, pela 14ª rodada das Eliminatórias. Na tarde de ontem, o técnico Tite fez três mexidas: trocou Thiago Silva e Gabriel Jesus para as entradas de Éder Militão e Matheus Cunha, respectivamente. Além disso, Fabinho substituiu o suspenso Casemiro.

A provável escalação é: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Neymar.

Já classificada para a Copa do Mundo, a seleção brasileira ainda treinará hoje, antes da viagem para a Argentina. O Brasil está invicto após 13 jogos e lidera a competição com 34 pontos. A Argentina ocupa o segundo lugar, com 28.